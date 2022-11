Kreis Lörrach Handwerk meistert Krise

„Vor allem möchte ich den Nachwuchs und die Juniorchefs begrüßen, die Interessierten an unserer Innung und dem Schreinerberuf“, sagte Kreishandwerksmeister Martin Ranz zum Auftakt. Im Hinblick auf den Fachkräfte- und Nachwuchsmangel sei es ein erfreulicher Anblick, dass viele junge Leute an der Versammlung teilnehmen konnten, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Vor allem, da ein kleiner Rückgang an Auszubildenden während des Ausbildungsjahres zu vermerken war, erklärte Ranz. „Um dem entgegenzuwirken, müssen auch wir Schreiner uns in den nächsten Jahren anstrengen.“

Die Ausbildungsbörse an der Gewerbeakademie in Schopfheim fand wegen Corona nicht statt, diese sei aber für nächstes Jahr wieder geplant, heißt es weiter. Der Tag des Handwerks und die Ausbildungsmesse „DieHandwerk22“ in der Gewerbeschule Lörrach seien ein Erfolg gewesen, bilanzierte Ranz. Ein weiterer Höhepunkt war die Freisprechungsfeier.