Kreis Lörrach Handwerker für die Schlüsselbranche der Region

Geschichte der Innung

Die Geschichte der Innung zeichnet die Entwicklung der Berufe und die sich daraus ergebenden Branchen ziemlich gut nach. 1921 wurde die Schmiede-Innung gegründet, im Jahr 1954 dann die Mechaniker-Innung. 1975 folgte die Schlosser- und Maschinenbauer-Innung. Schon ein Jahr später folgten die Verantwortlichen der wirtschaftlichen Entwicklung und fusionierten die Schlosser, Schmiede- und Metallbau-Innung. Entsprechend der Nachfrage entwickelten sich in der Region immer mehr Betriebe mit feinwerkmechanischer Ausrichtung. 1991 wurde folgerichtig die Feinwerkmechaniker-Innung gegründet. Und auch hier blickte man schon zwei Jahre später weit in die Zukunft, und so fusionierten die Schlosser, Schmiede und Maschinenbauer mit den Feinwerktechnikern zur heutigen Innung für Metallbau und Feinwerktechnik.

Nachwuchs gewinnen

„Ich bin sicher, dass unsere Funktion in der Herzkammer der deutschen Industrie nicht nur historisch ist, sondern vor allem auch in die Zukunft weist“, wird Kern weiter zitiert. „Denn die Herausforderungen der Zukunft werden wir vor allem mit technischer Innovation meistern. Diese Innovation ist zwar digital getrieben, wird aber ganz konkret mit Maschinen – deren künftige Beschaffenheit wir uns heute noch gar nicht vorstellen können – umgesetzt werden. Übrigens wird es außerdem Tätigkeiten geben – da bin ich jetzt mal in der Prognose ganz mutig, die auch in hundert Jahren noch von Menschen und deren Händen ausgeführt werden müssen. Dazu brauchen wir engagierte und geschickte junge Frauen und Männer, die ihre Intelligenz und ihr handwerkliches Talent, aber auch ihren Tatendrang und Mut einbringen.“

Daher sei die Rekrutierung von Nachwuchs unter anderem ein wesentliches Ziel der Jubiläumsveranstaltung. Öffentlichkeit und Bürger und dabei vor allem junge Menschen und deren Eltern sollen für Berufsbilder begeistert werden, die in der öffentlichen Wahrnehmung nicht immer im Fokus stehen.

„Die Entwicklungsmöglichkeiten in unserer Branche sind enorm und eröffnen den hier arbeitenden Menschen vielfältigste Perspektiven – und last but not least vielleicht eines Tages auch die Chance, selbst als Unternehmer ihr Leben gestalten zu können“, brechen die Verantwortlichen der Innung in der Mitteilung zum Jubiläum auch eine Lanze für den politisch oft geforderten Unternehmergeist.