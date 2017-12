Kreis Lörrach Handwerker im Kreis sagen Danke

Kreis Lörrach (ads). Wie breit das Handwerk im Kreis aufgestellt ist, das wurde jüngst beim Pressegespräch zur Gewinnübergabe der „Danke“-Aktion deutlich. Mit diesem Gewinnspiel hatte die Kreishandwerkerschaft ihren Kunden etwas zurückgeben wollen und verschiedene Preise ausgelobt.

Insgesamt vier Wochen im Herbst nutzte die Kreishandwerkerschaft jetzt, um ihre Vielfalt ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, wie Kreishandwerksmeister Michael Schwab die Hintergründe der Aktion beschreibt. Bei der Aktion „Danke – für Ihr Vertrauen in unser Handwerk“, die zum bundesweiten Tag des Handwerks am 16. September eröffnet wurde, konnten die Kunden ein Preisrätsel ausfüllen. Unter den gut 270 Teilnehmern wurden jetzt drei Gewinner ausgelost.

Über ein Hotelwochenende in Berlin konnte sich Yvonne Lauber aus Zell im Wiesental freuen. Zu einem Spiel im größten Fußballstadion Deutschlands, dem Dortmunder Signal Iduna Park, darf Jonas Ahrens reisen. Ein neues Fahrrad hat Barbara Keller aus Staufen gewonnen. Keller hatte in der Schreinerei Behringer und Behringer in Wieden an dem Gewinnspiel teilgenommen, Lauber bei der Metzgerei Horst Wagner in Zell im Wiesental und Jonas Ahrens, der jüngste Gewinner, bei der Sanitärfirma Zipser in Schopfheim. Kreishandwerksmei­ster Schwab dankte den dreien stellvertretend für viele andere Handwerkskunden.

„Viele Handwerkskunden schätzen den hohen Standard bei der Ausführung unserer Gewerke sowie unsere Verlässlichkeit und das hohe Engagement“, sagte Schwab. Den Innungsfachbetrieben im heimischen Kreis habe es viel Freude gemacht, sich mit der Aktion und dem Preisausschreiben für dieses Vertrauen zu bedanken.

Insgesamt gehören der Kreishandwerkerschaft Lörrach 13 Innungen an – Berufe vom Bäcker über den Gipser bis zum Friseur sind vertreten. „Es ist vielen gar nicht bewusst, was das Handwerk alles leistet“, sagte Schwab. Daher seien Aktionen wie der bundesweite Tag des Handwerks, an dem sich auch die Kreishandwerkerschaft wieder mit Infoständen auf dem Alten Markt in Lörrach beteiligt hatte (wir berichteten), ein guter Anlass zur Werbung für das Handwerk. Dass dieser bundesweite Aktionstag im Übrigen auf die Kreishandwerkerschaft Lörrach und den seit 19 Jahren veranstalteten „Tag des Handwerks Made in Lörrach“ zurückgeht, darauf verwies Schwab nicht ohne Stolz. Der Lörracher Tag des Handwerks hat in diesem Jahr wieder im voll besetzten Burghof stattgefunden, zu Gast war der bayrische Pfarrer und Autor Rainer Maria Schießler.

Gestiftet hatten die drei Preise die Handwerkspartner Mewa Textil-Management, die Krankenkasse IKK Classic und Signal Iduna.