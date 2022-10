Kreis Lörrach Handy-App soll Leben retten

Für die Implementierung im Landkreis Lörrach sind derzeit noch einige letzte strukturelle Punkte zu klären, wie Dr. Judith Joos, Geschäftsführerin der Region der Lebensretter, im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert. Diese Feinabstimmung koordiniert aktuell Lörrachs Kreisbrandmeister Uwe Häubner.

Der Verein „Region der Lebensretter“ wurde 2019 in Freiburg gegründet. Dieser etablierte ein App-basiertes System, welches im Notfall umliegende Ersthelfer ortet, welche in drei bis fünf Minuten bereits erste Maßnahmen ergreifen, während parallel dazu der Rettungsdienst anfährt. Das Rettungsdienstgesetz Baden-Württemberg hat eine Hilfsfrist von 15 Minuten festgelegt, die in 95 Prozent der Notfälle erreicht werden soll. Zu lange für Patienten mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand.

Im Landkreis Lörrach wird diese Frist seit Jahren weder von Notärzten noch Rettungswagen erreicht. Im Bericht 2021 der Stelle zur Qualitätssicherung im Rettungsdienst, SQR, welche Statistiken für das komplette Bundesland erstellt, werden die Rettungsmittel im Landkreis Lörrach auf Rang drei geführt, was die Dauer vom Anruf bis zur Abfahrt zum Einsatzort betrifft. In Sachen Fahrzeit sind Rettungswagen und Notarztfahrzeuge vor den Landkreisen Calw und Hohenlohe am Tabellenende.

Viele Einsätze sind kein Fall für das Krankenhaus

Ein Problem der Retter: Über ein Viertel der Einsätze sind kein Fall für die Klinik. Die SQR-Auswertung 2021 ergab, dass von den landesweit rund 675 000 Rettungsdiensteinsätzen 14,5 Prozent ambulant behandelt wurden und 11,5 Prozent keinen Rettungsdienst benötigten (Fehleinsätze). In dieser Zeit sind die Fahrzeuge gebunden und andere Einsatzkräfte von entfernteren Rettungswachen müssen beim nächsten Notfall im Einsatzgebiet aushelfen. Umso wichtiger ist bei der Aus- und Überlastung der professionellen Retter eine Unterstützung aus der Nachbarschaft. Im Landkreis Lörrach gibt es seit Jahren schon zahlreiche organisierte Ersthelfer.

Im Oberen Wiesental hauptsächlich durch die Bergwacht gestellt, im Markgräflerland und Kandertal durch „First Responder“ der Feuerwehr sowie durch mehrere DRK-Ortsvereine mit „Helfer vor Ort“-Gruppen oder Notfall-Krankenwagen im weiteren Kreisgebiet. Die „Region der Lebensretter“ könnte dieses Netz noch enger spannen, da auch auf der Durchfahrt befindliche Ersthelfer einbezogen werden und schnell vor Ort sein können.