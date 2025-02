Sabine Hartmann-Müller will erneut für die CDU zur Landtagswahl im Wahlkreis Waldshut kandidieren. Die Nominierungsveranstaltung wird am 22. März in Dogern stattfinden. „Ich bewerbe mich, erneut für die CDU als Kandidatin im Wahlkreis Waldshut anzutreten. Es ist mir eine Ehre und eine wichtige Aufgabe zugleich, seit 2017 unsere Region im Landtag zu vertreten. Seit der Landtagswahl 2021 bin ich zusätzlich zu meiner Arbeit im Verkehrsausschuss die europapolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion. Mein Ziel für eine weitere Legislaturperiode im Landtag ist klar: Ich möchte meinen Einsatz für die Bedürfnisse und Interessen unserer Region fortsetzen. Mein Mandat übe ich mit Leidenschaft und Engagement für die Bürgerinnen und Bürger unserer Heimat aus. Baden-Württemberg soll ab 2026 von einer CDU-geführten Landesregierung mit einem Ministerpräsidenten Manuel Hagel regiert werden“, erklärt die CDU-Politikerin. In der Landespolitik stünden große Herausforderungen bevor. In der Bildungspolitik werde sich die CDU dafür einsetzen, eine wirklich kindgerechte Bildungspolitik zu garantieren. Die CDU stehe für die Stärkung der Werkrealschule und für die verbindliche Grundschulempfehlung, heißt es weiter.