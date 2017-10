Kreis Lörrach Hauptgewinn ein nagelneues Auto

Kreis Lörrach (anl). Die Weihnachtszeit naht mit großen Schritten und damit auch die große Weihnachtshilfsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ des Verlagshauses Jaumann. Heute fällt der Startschuss für die 38. Auflage der Hilfsaktion für Bedürftige Menschen im Landkreis Lörrach.

Im vergangenen Jahr kamen weit über 160 000 Euro durch Spenden, Sponsoren und Gönner zusammen. Mehr als 600 bedürftige Menschen aus dem Landkreis konnten so aus dem Topf der Spendenaktion eine Einzelfallförderdung erhalten. Wichtige Partner der Hilfsaktion sind die sozialen und caritativen Einrichtungen wie Diakonie und Caritas sowie das Sozial- und Jugendamt, die wissen, welche Bedürftigen auf Unterstützung angewiesen sind und wo der Schuh drückt.

2016 lag der Schwerpunkt beim Thema Wohnungsnot

Schwerpunkt im vergangenen Jahr war das Thema Obdachlosigkeit. Unter anderem wurde aus dem Topf der Weihnachtaktion das Erich-Reisch-Haus unterstützt, das damit die Einrichtung einer neuen Wohngruppe für wohnungslose Frauen im Lörracher Ortsteil Brombach verwirklichen konnte. Mit mehr als 40 000 Euro wurden verschiedene soziale Einrichtungen gefördert.

Im Mittelpunkt der Weihnachtshilfsaktion 2017 wird das Thema Kinderarmut stehen. Die Zahl armer oder von Armut bedrohter Kinder nehme in Deutschland seit Jahren zu, stellt der Bundesverband des Deutschen Kinderschutzbundes fest. Insgesamt leben in der Bundesrepublik rund 2,4 Million arme Kinder.

Die Ursachen sind vielfältig und führen zu zahlreichen Benachteiligungen in vielen Lebenslagen. Kinderarmut bedeutet neben einem Mangel an Einkommen und Ressourcen auch einen Mangel an Lebensperspektiven. Dies geht mit gravierenden Folgen einher: Die Kinder haben keinen gleichberechtigten Zugang zu Bildung und zu Freizeitaktivitäten. Sie weisen nicht selten gesundheitliche Defizite auf und leben sehr oft in beengten Wohnverhältnissen.

Wer bei der Hilfsaktion spendet, tut Gutes und hat die Chance tolle Preise zu gewinnen. Neben der Hauptziehung bei der Riesentombola, gefüllt mit Preisen im Wert von mehreren zehntausend Euro, finden ab November wöchentliche Zwischenziehungen statt.

Als Hauptgewinn winkt auch in diesem Jahr ein nagelneues Auto. Zu gewinnen gibt es einen Toyota Yaris Hybrid im Wert von knapp 20 000 Euro, gestiftet von Autohaus Schultheiß in Maulburg und Weil am Rhein.

Spenden kann man per Überweisungen – auch gebührenfrei aus der Schweiz – an die angegebene Bankverbindung oder in den Geschäftsstellen von „Die Oberbadische“ in Lörrach, „Markgräfler Tagblatt“ in Schopfheim und „Weiler Zeitung“ in Weil am Rhein.

Alle Spendenbelege – sowohl von Barspenden als auch Überweisungen – landen am Ende in der Lostrommel der Riesentombola. Mit Ihrer Unterstützung können Sie also nicht nur Gutes tun, sondern auch gewinnen.

Mit vergleichsweise kleinen Beträgen wird so in der Summe ein großer Beitrag geleistet um bedürftigen Menschen in der Region zu helfen.