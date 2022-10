Kreis Lörrach Hauptpreis ist ein flotter Cityflitzer in Cadmium-Rot

Kreis Lörrach (anl). Ein knallroter flotter City-Flitzer ist der Hauptpreis der Riesentombola der Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ des Verlagshauses Jaumann. Gestiftet wurde der Smart forfour im Wert von rund 16 500 Euro vom Autohaus Kestenholz in Lörrach. Anlass ist das 70-jährigen Bestehen der Kestenholz-Gruppe mit ihren Autohäusern in Basel, Pratteln und Oberwil in der Schweiz sowie in Bad Säckingen, Freiburg, Weil am Rhein und Lörrach in Deutschland, erklärt Dennie Wetzel, Centerleiter des Lörracher Autohauses.