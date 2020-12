Kreis Lörrach Haushaltsplanung schwierig wie selten

Die Höhe der Verschuldung Todtnaus wird in einem Jahr nach Auskunft des Kämmerers bei rund 6,2 Millionen Euro liegen. Doch damit nicht genug. Weitere Millionen-Ausgaben kommen mittelfristig auf die Gemeinde zu und werden Todtnau immer tiefer in die roten Zahlen treiben. „Im Alten- und Pflegeheim steht durch neue Vorschriften eine Investition von rund 6,5 Millionen Euro an, die ebenfalls nur durch Darlehen zu finanzieren sein wird“, blickte Andreas Klausner für das Jahr 2022 in eine düstere Zukunft. Dick und fett schreibt der Kämmerer in seinen Haushaltsentwurf: „Aufgabe der Verwaltung und des Gemeinderates wird es sein, dem Trend der stetigen Erhöhung des Schuldenstandes und der unausgeglichenen Ergebnisse entgegenzuwirken.“

Angesichts der Herausforderungen, die auf Todtnau zukommen, wirkt er dabei etwas wie der Rufer in der Wüste.

Der Gemeinderat beschloss aufgrund der „sehr schwierigen Finanzlage“ grundsätzlich die Möglichkeit, folgende Steuererhöhungen im nächsten Jahr durchzuführen: Die Grundsteuer A kann demnach um 16,7 Prozent auf einen Hebesatz von 350 angehoben werden, die Grundsteuer B um 5,6 Prozent auf 380.

Die Gewerbesteuer stiege um 5,6 Prozent auf den Hebesatz 380. Die Hundesteuer kann für den ersten Hund von 85 auf 100 Euro angehoben, was 17,6 Prozent Aufschlag bedeutet. Auch die Vergnügungssteuer (plus 32,7 Prozent), die Zweitwohnungssteuer (plus 16,7 Prozent) sowie der Fremdenverkehrszuschlag (plus 13,3 Prozent) steigen womöglich deutlich. Und dennoch sind die erwartenden Mehreinnahmen des Kämmerers in Höhe von 165 000 Euro angesichts eines gewaltigen Millionen-Defizits nicht mehr als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein.

Gerhard Michler (Freie Wähler) brachte Einwände gegen die mögliche Steuererhöhung vor. In Zeiten, in denen Gastronomen und Privatleuten wegen Corona das Geld ausgehe, sei eine Steuererhöhung ein schlechtes Zeichen, sagte er und erhob „größte Bedenken“.

Bei zwei Gegenstimmen wurde dennoch eine mögliche Steuererhöhung ab 1. Januar 2021 beschlossen.