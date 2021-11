Kreis Lörrach Heimat mit Hebels Augen sehen

Und dann passierte es, dass Peter plötzlich aus dem Lateinunterricht herausgerufen wurde. Es war der Tag, an welchem er als erst 13-jähriger Junge auf äußerst dramatische Weise den Tod seiner Mutter an einer Kreuzung bei Brombach miterlebte, als man sie auf einem Ochsenkarren von Basel kommend nach Hausen im Wiesental bringen wollte, wo das Haus der Familie Hebel war.

Johann Peter, der spätere Dichter, Theologe und Kirchenmann, stand nun verlassen von seiner Familie allein in der Welt. Das war die tragische Seite seiner Zeit als Schüler bei Obermüller in Schopfheim.

Dann gab es aber den Garten hinter dem Pfarrhaus, zu dem Schuldekan Ralph Hochschild ganz bewusst seine Hebel-Wanderer der EEHM hinführte. Die helle Seite im Leben Hebels wurde hier angestimmt: Grünkraft, Bäume, Blumen und Früchte, die Johann Peter schon als Junge so liebte. Es war die Seite, die später seine Lebensfreundin und potenzielle Ehefrau Gustave Fecht in Briefen und im Zusammensein mit ihm aufleben ließ. Es war das Helle im gedrückten Dasein Hebels, das bestimmt war vom allzu frühen Tod seiner Familie.

Blick zum Hebel-Dorf

Von dort ging der Weg der Hebel-Wandergruppe unter Führung ihrer Doppelleitung von Pfarrerin Schmidtgen, Leiterin der EEHM, und ihrem Kollegen Schuldekan Ralph Hochschild weiter durch den Wald entlang der Wiese nach Hausen zum Wohn- und Elternhaus Hebels, dem heutigen Hebelmuseum.

Auf etwas mehr als halbem Weg dorthin öffnete sich der bunte Herbstwald den Wanderern dann zu einem Blick über noch grüne Wiesen hin zum Hebel-Dorf Hausen in seiner anheimelnden Lage vor den Bergrücken von Alzenbühl und Hohe Möhr dahinter. Hier lenkte Hochschild die Aufmerksamkeit seiner Wegbegleiter und Zuhörer auf Hausen und Texte, die er damit verband.

Zunächst ging es um die Widmung Hebels zu Beginn seiner „Alemannische Gedichte“ von 1803 an einen „Freund und der ehrsamen Gemeinde Hausen im Wiesental“. Mehr zu diesem „Freund“ – es war der Direktor des Eisenwerkes in Hausen – erzählte Hochschild dann später im Ort selbst, als man am Herrenhaus stand. Dazu zeigte Hochschild nach dem Vortrag des ersten Gedichtes aus seiner immer wieder eingesetzten Musikdose eine Besonderheit des ersten Gedichtes gleich nach der Widmungszeile zur genannten Gedichtsammlung Hebels auf, die sich nur hier im Ausblick aus dem Wald auf Hausen seinen Hörern der Wandergruppe richtig erschloss.

Teils in Hochdeutsch

Es ging um die merkwürdige Tatsache, dass die ersten Zeilen des ersten Gedichtes dieser „Alemannische Gedichte“ in Hochdeutsch abgefasst sind. Hebel beschreibt hier zunächst auf Hochdeutsch den Blick auf sein Heimatdorf Hausen, den Ort, wo ihm manche Leute „von Blut verwandt, und manchen aus der goldenen Zeit der frohen Kindheit“ noch „wert und lieb“ sind.

Erst gegen Ende dieses Eröffnungsgedichts setzt Hebel dann alemannisch schwärmend mit der unmittelbaren Beschreibung der Lage seines Heimatorts Hausen ein: Die Blümlein „Jo weger uffem Alzebühl, jo weger uffem Maiberg hen sie blüeiht, und bin i (…) gumpt, und hani nit ab mengem hoche Berg mit nasse Auge abe gluegt ins Dorf“, nach Hausen. Hier zeigt sich Hebels Sehnsucht nach seiner Heimat. Und durch den Wechsel vom Hochdeutschen ins Alemannische im ersten Gedicht seiner Sammlung markiere Hebel, so Hochschild, die besondere Lage von Hausen als badischem Ort an der Grenze zwischen dem eher katholischen Vorderösterreich im Oberen Wiesental und dem mehr evangelischen Baden talabwärts.

Vorbei am Herrenhaus unten im Dorf erreichte die Bildungsgruppe schließlich das Ziel all ihres Wanderns auf Hebels Spuren in vier Wochen, das Hebel-Museum in Hausen. Dort las man noch von der Straße aus an der Wand des Elternhauses von Hebel zum Schluss gemeinsam und amüsiert folgenden Spruch von Ursula Hebel, den sie selbst an die Außenwand ihres Hauses geschrieben hatte: „Wann Naid und Haß brennt wie Ein für, wär Holz und Kohlen nicht so dür.“