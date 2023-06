Kreis Lörrach Herausforderung Migration

Takis Mehmet Ali (MdB/SPD)

„Wir haben eine so große Zahl von Geflüchteten, weil Putin in Europa einen brutalen Krieg führt. 78 Prozent der seither geflüchteten Menschen kommen aus der Ukraine. Die aktuelle Situation verlangt vor allem den Kommunen sehr viel ab, die von Anfang an solidarisch Geflüchtete aufgenommen haben. Unabhängig der Herkunft gilt: Ordnung, Fairness und Klarheit sind wichtig, um Sorgen auf allen Seiten zu mildern. Wir tun viel, um das zu erreichen: zum Beispiel haben wir Entscheidungen über Asylanträge um 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern können und in den letzten zwölf Monaten haben 400 000 Menschen einen Integrationskurs begonnen – mehr als 2019, 2020 und 2021 zusammen.

Die Einigung der der EU bildet aufgrund der unterschiedlichen Interessenslagen einen schwierigen Kompromiss ab. Wichtige sozialdemokratische Erfolge sind die konsequente Erfassung und Registrierung von allen Schutzsuchenden bereits an den Außengrenzen, die erstmalige Einigung auf einen europäischen Solidaritätsmechanismus zur Verteilung und die Aufrechterhaltung von hohen Standards bei der Zusammenarbeit mit Drittstaaten.“

Christoph Hoffmann (MdB/FDP)

„Unsere Kapazitäten sind ausgeschöpft. Der Druck auf unser Asylsystem, auf die Kommunen, auf die Angestellten in der Betreuung von Migranten ist zu groß geworden. Es ist unmenschlich, die Menschen mit falschen Hoffnungen aufs Mittelmeer und ins Verderben zu locken. Es muss klar gemacht werden, dass nur wirklich Berechtigte Asyl erhalten.

Mit der europäischen Einigung zur Reform der gemeinsamen Asylpolitik ist nun ein erster Schritt vereinbart. Ein Schritt, für den sich die Freien Demokraten in der Bundesregierung immer stark gemacht haben. Künftig soll bereits an den EU-Außengrenzen im Schnellverfahren über den Status der Menschen entschieden werden, die geringe Aussicht auf Asyl haben. Diejenigen, die kein Bleiberecht haben, müssen von dort aus unmittelbar in ihre Heimat zurückkehren.

Damit könnten wir die Migration nicht nur besser steuern und kontrollieren, sondern vor allem unsere Kommunen entlasten. Denn sie müssen nur noch Menschen aufnehmen, die wirklich verfolgt sind und unsere Hilfe benötigen.

Zusammen mit Visaerleichterungen für legale Migration von Arbeitskräften, Spurwechsel von Asylbewerbern und beschleunigten Abschiebungen können wir den Scherbenhaufen aus Merkel-Zeiten beseitigen.“

Jonas Hoffmann (MdL/SPD)

„Grundlage unserer Asylpolitik muss die Würde des Menschen, unser Grundgesetz, sein. Vor allem, wenn es um den Schutz vor Krieg und Bomben geht.

Wie man auch zur Reform der EU-Asylpolitik steht: Einen europäischen Kompromiss konnte davor keine Bundesregierung erreichen. Geprägt ist dieser leider von fremdenfeindlichen Tendenzen in anderen EU-Ländern. Ich hoffe, dass das Parlament noch nachsteuert und etwa für flüchtende Familien eine bessere Lösung gefunden wird.

In Deutschland dürfen Arbeitsplatz, Sprach- und Integrationskurse kein Privileg sein, sondern müssen zur Pflicht werden. Alle brauchen Zugang zu den Kursen – sonst funktioniert Integration nicht.

Dazu kommt: Die Wirtschaft sucht dringend Arbeitskräfte; bürokratische Hürden behindern das. Das ist absurd und frustriert Ankommende und Heimische. Bei Arbeitserlaubnis und der Anerkennung von Berufsabschlüssen muss Bürokratie abgebaut werden. Dann lassen sich Menschen überzeugen, dass wir als Gesellschaft von Zuwanderung profitieren.“

Diana Stöcker (MdB/CDU)

„Mit dem Beschluss der EU-Innenminister ist lediglich der erste Schritt getan. Die erzielten Ergebnisse reichen nicht aus, um die Asylmigration in die EU auf Dauer wirksam zu ordnen und für eine angemessene Lastenverteilung in Europa zu sorgen. Es ist zudem kritisch, wenn Innenministerin Faeser und die Grünen den Beschluss nun in den Verhandlungen weiter aufweichen wollen. Unseren erheblich belasteten Kommunen hilft das nicht. Vor allem nicht kurzfristig.

Die Bundesregierung darf sich deshalb nicht hinter dem EU-Beschluss verstecken. Sie muss rasch und konsequent mit einem Kurs der Begrenzung gegensteuern. Nur so können wir die Kommunen entlasten und die Akzeptanz für unsere humanitäre Verantwortung und den Menschen, die bereits in Deutschland sind, erhalten.

Es braucht internationale Abkommen, um illegale Einwanderung viel früher zu stoppen, wie zum Beispiel das Abkommen mit der Türkei vom März 2016 oder bilaterale Arbeitskräfteabkommen mit Gambia, wie es der Migrationsexperte Gerald Knaus vorgeschlagen hat.“