Kreis Lörrach: Hergesell will für die CDU das Mandat

Als langjähriges Mitglied der Jungen Union wolle er nun mehr politische Verantwortung in der CDU übernehmen und die Region im Deutschen Bundestag vertreten. Sein Engagement begann vor fast 20 Jahren, als er 2007 zusammen mit dem heutigen Bürgermeister von Auggen, Ulli Waldkirch, den JU-Ortsverband Müllheim-Markgräflerland gründete. Seitdem setze er sich politisch ein, weil ihm die Region am Herzen liege, wie er in einer Mitteilung von Donnerstag schreibt.

In den vergangenen Monaten sei er von verschiedenen Personen angesprochen worden, ob er sich eine CDU-Kandidatur für den Bundestag vorstellen könnte, beschreibt der 35-jährige Familienvater seine Motivation.