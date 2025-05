Kreis Lörrach: Herzog will ohne „Netz und doppelten Boden“ antreten

Der 26-jährige Lauchringer will die Chancen auf sein Mandat nicht durch eine Platzierung auf der Landesliste erhöhen oder dieses dadurch gar absichern. „Für mich stehen die Interessen unserer Region an erster Stelle, und diese will ich mit einem klaren Auftrag direkt und unabhängig vertreten. Deshalb trete ich nur direkt an, für unsere Region, für unsere Anliegen, ohne Netz und doppelten Boden“, so Herzog.

Dies macht Herzog auch am Beispiel der aktuellen Debatte um die Bundesautobahn A 98 fest „Die aktuellen Proteste gegen die A 98 zeigen, dass der Hochrhein einen direkt gewählten Landtagsabgeordneten braucht, dessen oberste Priorität immer die Interessen unserer Region sind. Ich stehe klar und unmissverständlich für den Weiterbau der A 98.“