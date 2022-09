Kreis Lörrach Heute ist Tag des Bades

Das eigene Badezimmer wird längst nicht mehr nur funktional gesehen, sondern soll auch ein Raum fürs Wohlgefühl sein.

Am heutigen Aktionstag wird in Fachgeschäften und Baumärkten vielerorts für ein kleines Unterhaltungsprogramm gesorgt. Es gibt Informationen zu Design, Technik und Nachhaltigkeit.

Spätestens mit Beginn des Monats September werden in aller Regel zahlreiche Neuheiten ihren Weg in die Ausstellungen des Fachhandels gefunden haben. Bauherrinnen und Bauherren können sie am Tag des Bades live in Augenschein nehmen, vor allem aber anfassen. „Das ist wichtig, denn der Tastsinn sendet entscheidende Signale, wie ein Produkt oder ein Raum sich für einen persönlich anfühlen“, heißt es in einer Mitteilung der VDS.

Neben der Funktionalität von Sanitärgegenständen spielt heutzutage gerade die Gemütlichkeit im Badezimmer eine wichtige Rolle. Schließlich soll dieses auch als Rückzugs- und Entspannungsort dienen – zum Beispiel nach einem stressigen Arbeitstag.

Bei ausreichend finanziellem Spielraum bietet es sich an, das Bad komplett barrierefrei oder generationengerecht umzubauen, damit es selbst in zehn oder 20 Jahren noch der perfekte Raum für Körperpflege und Erholung ist.

Funktionalität und Ambiente

Selbst mit einem kleinen Budget oder in einer Mietwohnung kann mit relativ einfachen Mitteln mehr Sicherheit und Komfort einziehen. Etwa mit einer rutschhemmenden Beschichtung von Fliesen, Duschen oder Wannen, die sich beim Auszug aus der Wohnung wieder entfernen lässt. Oder mit einer Sitzgelegenheit in Form eines Hockers, mit der das Duschen – egal in welchem Alter – viel entspannter möglich ist.

Optisch gibt es zudem eine Menge Möglichkeiten, dem Bad ein neues Wohlfühlambiente zu verleihen: Wenn es Wände gibt, die nicht gefliest sind, lassen sich diese mit einem neuen Farbanstrich oder einer speziell versiegelten Tapete für Nassbereiche aufpeppen. Abstufungen einer Farbe – in hellen oder gedeckten Tönen – bringen Abwechslung und Entspannung.

Für Auflockerung und Akzente können einzelne farbige Badmöbel oder Handtüchern sorgen. Letztere lassen sich schnell austauschen, um dem Bad eine neue Stimmung zu verleihen.

Stimmung und Wohlbefinden können auch durch Gerüche positiv beeinflusst werden. Raumdüfte in Form von ätherischen Ölen sorgen im Sinne der Aromatherapie für Harmonie von Geist und Seele. Außerdem eignen sie sich gut, um dem Bad eine persönliche Note zu verleihen.