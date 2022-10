Kreis Lörrach Hiergeblieben – oder: Rückkehr an den See?

Regio. Der Schriftsteller und Publizist Manfred Bosch, der am 16. Oktober seinen 75. Geburtstag feiert, ist einer der profundesten Kenner der Literatur- und Kulturgeschichte des Bodenseeraums und des Markgräflerlandes, welche er in unzähligen Publikationen aufgearbeitet hat. Eines seiner wichtigsten Werke ist das Buch „Bohème am Bodensee. Literarisches Leben am See von 1900 bis 1950”, das 1997 erschien und in der dritten Auflage vorliegt: ein Standardwerk.

Begonnen hat Manfred Bosch, für viele vielleicht überraschend, mit Lyrik. Am Anfang standen vier kleine Bände mit Mundartgedichten, Beispiele der neuen Dialektdichtung, die nicht mehr auf eine Verniedlichung der Idylle setzte; aber Manfred Bosch stellte nicht Ironie dagegen, sondern suchte das traditionelle Vergnügen an der Mundartliteratur „mit den eigentlichen Qualitäten der Mundart, ihrer Erkenntnisfunktion zu verbinden“.