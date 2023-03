Kreis Lörrach Hilfe für den letzten Lebensabschnitt

Schatzmeister Hans Hartl berichtete von einem überschaubaren Defizit, da die Gruppe sich in den Vorjahren finanziell auf das Jubiläumsjahr mit seinen vielen Veranstaltungen eingestellt hatte. Gut dokumentierte er, dass die Arbeit zu einem Drittel durch Spenden getragen wird. Bei 44 Trauerbegleitungen und zwei Trauergruppen war die Hospizgruppe im Jahr 2022 stärker gefragt als zuvor. Angebote, die von der Gruppe nahezu alleine finanziell getragen werden.

Lokale Ausbildung

Neben der Ausbildung im Bereich der Sterbebegleitung bietet die Ambulante Hospizgruppe Dreiländereck seit drei Jahren eine lokale Ausbildung in fünf Modulen an, der sich auch die anderen beiden ambulanten Gruppen im Kreis sowie das Stationäre Hospiz am Buck angeschlossen haben. Fünf weitere Aktive zählte die Gruppe am Ende des Jahres.