Kreis Lörrach Hilfe für Kinder in Not

Von Alexander Anlicker

Jedes fünte Kind in Deutschland ist von Armut bedroht. Mehr als 1,9 Millionen Minderjährige lebten laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung Ende 2015 in Hartz-IV-Haushalten. Unter dem Motto „Kinder in Not“ setzt die Weihnachtsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ des Verlagshauses Jaumann in diesem Jahr einen Themenschwerpunkt.

Kreis Lörrach. Trotz geringer Arbeitslosenzahl gibt es auch im Landkreis Lörrach Kinderarmut, auch wenn die Quote der von Armut betrofenen Kinder laut Mikrozensus 2014 mit 12,1 Prozent hier deutlich geringer ist. Blickt man auf absolute Zahlen, so waren im Regierungsbezirk Freiburg 2014 fast 26 000 Kinder unter 15-Jahren Hartz-IV-Empfänger.

Je länger Kinder in Armut leben, desto negativer sind die Folgen für ihre Entwicklung und ihre Bildungschancen. Sie haben häufig kein eigenes Zimmer, keinen Rückzugsort für Schularbeiten, essen kaum oder gar kein Obst und Gemüse. Verglichen mit Kindern in gesicherten Einkommensverhältnissen sind arme Kinder häufiger sozial isoliert, gesundheitlich beeinträchtigt und ihre gesamte Bildungsbiografie ist deutlich belasteter, so die Bertelsmann-Stiftung.

Arme Kinder haben somit nicht nur weniger Geld, sie sind auch häufiger psychisch auffällig, viel häufiger übergewichtig oder gar fettleibig. sie treiben weniger Sport oder spielen ein Musikinstrument. Dementsprechend sind sie auch deutlich seltener in Sport- oder Musikvereinen aktiv.

Besonders Kinder mit nur einem Elternteil oder zwei und mehr Geschwistern sind von Armut betroffen, stellt die Bertelsmann-Studie fest. Von allen Heranwachsenden in staatlicher Grundsicherung lebt die Hälfte bei einem alleinerziehenden Elternteil und 36 Prozent werden in Familien mit drei oder mehr Kindern groß.

Diese Kinder befinden sich in einem Teufelskreis: Ihre Startschancen ins Leben sind schlecht, sie schaffen nur selten den Aufstieg und sie vererben ihre Armut häufig.

Neben staatlichen Institutionen kümmern sich soziale und caritative Institutionen um Kinder in Not. Dazu zählen auch die langjährigen Partner der Weihnachtsaktion unserer Zeitung, wie Caritas, Diakonie, Kinderschutzbund aber auch Kindertagesstätten und Schulen in der Region.

„Die Aktion ,Leser helfen Not leidenden Menschen’ wird sich in diesem Jahr ebenfalls verstärkt um junge Menschen im Landkreis Lörrach kümmern, die arm und häuig ausgegrenzt sind. Denn: Jedes arme Kind ist ein Kind zu viel“, sagt der Vorsitzende des Vereins „Leser helfen ...“ und Chefredakteur des Verlagshauses, Guido Neidinger.

Es geht aber nicht nur um das Sammeln von Spenden sondern auch darum, das Bewusstsein für das Thema Kinderarmut zu wecken.

Daher steht das Thema auch bei den beiden großen Benefizveranstaltungen, der „Binzener Runde“ und der Zirkusgala „Salto Sociale“ im Mittelpunkt., die neben Kulinarik und Unterhaltung immer auch Informatonen aus Expertensicht liefern. Bei der „Binzener Runde“ am kommenden Freitag stellt sich der Psychotherapeut und Leiter der Psychologischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Landkreises Lörrach, Günter Koenemund, im Gespräch den Interviewfragen von Guido Neidinger.