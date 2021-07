Kreis Lörrach Hilferuf aus Namibia

Das Gesundheitssystem, so schreibt er, stehe vor dem Kollaps. Die Krankenhäuser seien überfordert, denn es fehle an Personal. Viele Pflegende seien selbst krank geworden oder gestorben. Es fehle an Impfstoffen und Sauerstoff. Die Leichenhallen seien überfüllt. Das Land stehe an einem Wendepunkt.

Die Menschen in Namibia litten unter großen psychologischen Belastungen, so Keib. Dazu gehören wochenlange Schulausfälle, die Zunahme von häuslicher Gewalt und viele ungewollte Teenager-Schwangerschaften.

Die Armut nehme zu, weil zahllose Menschen die Arbeit verloren hätten, so der Bischof in seinem Brief an Karlfrieder Walz. Es kämen keine Touristen mehr ins Land, die Fluggesellschaft könne nicht mehr fliegen, Hausangestellte verlören den Arbeitsplatz und die Kleinhändler und Straßenverkäufer hätten kein Einkommen mehr. Es gebe keine Kurzarbeit oder Arbeitslosenhilfe. Die Zahl der Hungernden wachse täglich, heißt es in dem Brief weiter. Die Arbeitslosenquote liege bei 50 Prozent.

Auch die Kirchen seien von fehlenden Einnahmen betroffen. Gehälter könnten nicht mehr bezahlt werden und die Strom- und Wasserrechnungen blieben unbeglichen.

Die Kirche habe ein Programm begonnen, um Helfer auszubilden, die über Corona aufklären und Impfkampagnen durchführen können, schreibt Bischof Keib weiter. Dies geschehe in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden. Pfarrerinnen und Pfarrer sollen eine zusätzliche psychologische Qualifikation erhalten, damit sie helfen können, entstandene Traumata zu bewältigen.

Der Bischof bittet darum, auf Regierungen einzuwirken, damit Namibia zusätzlichen Impfstoff erhält. Auch die Kirche ist auf die finanzielle Unterstützung von Partnern in Deutschland angewiesen und hofft dabei auf die frühere Rheinische Mission, jetzt Vereinte evangelische Mission.

Spenden sind möglich an:

Vereinte evangelische Mission Wuppertal, IBAN: DE45 3506 0190 0009 0909 08. Kennwort: Spende Namibia Covid 19. Bei Spenden bis 200 Euro gilt der Bankbeleg als Spendenbescheinigung.