Kreis Lörrach Hochwertiges E-Bike im Wert von 2499 Euro zu gewinnen

Neben einem nagelneuen Hybrid-Auto winkt den Spendern der Weihnachtsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ auch ein hochwertiges E-Bike als Preis der Riesentombola. Die Firma Radsport Bieg im Lörracher Ortsteil Stetten stiftet ein hochwerktiges E-Bike der Marke Bulls im Wert von 2499 Euro für die Riesentombola der Hilfsaktion unserer Zeitung. Das Modell „Lavida Damen Trapez grau matt“ verfügt über ein Antriebssystem von Alber mit einer Akku-Kapazität von 615 Wattstunden, eine 24-Gang-Schaltung von Deore sowie Magura HS11 Hydraulikbremsen. Andreas Bieg zählt mit seinem Radsportfachgeschäft zu den treuen Unterstützern der Aktion „Leser helfen“. Stiftete er in den vergangenen Jahren meist flotte Mountainbikes, so war es bereits im vergangenen Jahr ein E-Bike.

Die einstigen Exoten sind heute mittlerweile Standard, weiß der Fahrradexperte

mit Blick auf das Thema Elektromobilität. Vor allem Pendler setzen immer mehr auf das umweltfreundliche Fortbewegungsmittel.

In seinen beiden Filialen an der Zeppelinstraße in Stetten sowie an der Basler Straße in Lörrach beschäftigt der Unternehmer insgesamt fünf festangestellte Mitarbeiter. Das Hauptgeschäft in Stetten bietet die ganze Bandbreite an Fahrrädern von Kinder- und Jugendrädern über Damen-, Herren, Touring- und Trekking-Rädern bis hin zu Rennrädern und Mountainbikes für die sportlich ambitionierten Radler. Hinzu kommt ein breites Angebot an E-Bikes. In der Filiale in der Basler Straße dreht sich alles ums Zubehör. Von Radsportbekleidung über Schuhe, Helme, Packtaschen und Rucksäcke bis hin zum Fahrradanhänger. Foto: zVg