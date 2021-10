Kreis Lörrach Höchstauslastung nie erreicht

Mehr als 400 Ärzte, medizinische Fachkräfte, Pharmazeuten, Verwaltungs- und IT-Fachkräfte, Mitarbeiter der Rettungsdienste, Ehrenamtliche vom THW und den Feuerwehren, Fachkräfte und nicht zuletzt Reinigungskräfte und Security-Mitarbeitende waren in dieser Zeit insgesamt beim KIZ beschäftigt, teilt das Landratsamt Lörrach mit. Am letzten Tag kamen 435 Menschen, um sich ihre Impfung abzuholen. Ein guter Durchschnittswert im Vergleich der vergangenen Wochen, allerdings weit entfernt von der Hochphase der Impfkampagne, in der an einzelnen Tagen bis zu 1500 Impfungen am Tag und bis zu 7850 Impfungen in einer Woche verabreicht werden konnten.

Die geplante Maximalauslastung von rund 10 000 Impfungen in der Woche konnte dennoch nie erreicht werden. Lag es zu Beginn am knappen Impfstoff, der lediglich für 150 Impfungen in der Woche reichte, war es später das bundesweit nachlassende Interesse an einer Covid-19-Impfung.