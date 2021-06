Kreis Lörrach Hoffen auf hohe Förderquote

Der Linienausbau der Tram 8 in Weil am Rhein bis zum Läublinpark sowie die Radschnellverbindung RS 7 (K) zwischen Schopfheim und Lörrach könnten durch den Schweizer Bund mit einem finanziellen Beitrag von maximal 50 Prozent am Investitionsvolumen verwirklicht werden. Beide Projekte sind Teil des grenzüberschreitenden Agglomerationsprogramms Basel der vierten Generation, das am Freitag von einer trinationalen Delegation an die Vertreter der Bundesbehörden in Bern überreicht wurde.