Kreis Lörrach: Hoffmann neu an der Spitze

Der Verband sei zwischenzeitlich auf 182 Mitglieder gewachsen. Ein erfreuliches Ergebnis, erklärte Vogt. Dennoch hoffen die Liberalen auf mehr Unterstützung weiblicher Mitglieder. Hoffmann will künftig vermehrt die jungen Mitglieder für die aktive Parteiarbeit begeistern. Als weiteres Ziel nannte er die Kandidatensuche für die anstehenden Kommunalwahlen. Die Mitglieder nutzten die Möglichkeit, mit Carolin Holzmüller und Jutta Frasch zwei neue Mitglieder in den Vorstand zu wählen. Die Bürgermeisterin aus Efringen-Kirchen ist zwar langjähriges FDP-Mitglied, konnte aber erst jetzt in den Lörracher Verband eingegliedert werden.