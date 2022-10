Kreis Lörrach Hoffnung auf eine „Schwarze Null“

Für den Bereich der Bauinstandhaltung berichtete der Dezernent, dass mittlerweile fast alle Stellen besetzt werden konnten, die monatelang vakant waren. Dadurch wurden zwar Personalkosten eingespart. Es kam jedoch auch zu längeren Bearbeitungszeiten. Die Personalengpässe in den diversen Fachbereichen führen letztlich auch zu geringeren Gebühreneinnahmen, etwa beim Baurecht, wo sich Mindereinnahmen im mittleren sechsstelligen Bereich abzeichnen.

Zwischenberichte gab es zu den Teilhaushalten Bildung und Kultur sowie Recht, Ordnung und Gesundheit. Wie zu erfahren war, macht sich der Fachkräftemangel unter anderem durch ein erhöhtes Budget für Stellenausschreibungen bemerkbar. Zu Mehraufwendungen in Höhe von 250 000 Euro kam es im IT-Bereich, da Lizenzen erworben und externe Dienstleistungen vergeben werden mussten. Als Mehreinnahme können die rund 382 000 Euro Energiepauschale verbucht werden, die jetzt ausbezahlt wurde.

Weiterhin sind Prognosen aufgrund der Unsicherheiten, die die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg mit sich bringen schwierig. So sei der Fachbereich Ordnung durch den Anstieg an Asylsuchenden stark belastet, während der Fachbereich Gesundheit noch nicht wieder in der Lage sei, alle Aufgaben wie vor der Pandemie vollumfänglich wahrzunehmen.

Nicht geplante Personalkosten in Höhe von einer Million Euro sind durch den Kreisimpfstützpunkt entstanden. Hierfür wird mit einer verzögerten Erstattung durch das Land gerechnet.

Dezernentin Cornelia Wülbeck gab bekannt, dass die Nachfrage nach Impfterminen wieder steigt. Die angebotenen Sammeltermine seien in der Regel sehr schnell ausgebucht. „Wir agieren in dem Rahmen, in dem das Sozialministerium uns die Kosten erstattet“, erklärte sie.