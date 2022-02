Kreis Lörrach Hoffnung auf strukturelle Veränderung

Mir ist mit dem Film und in der Auseinandersetzung damit klar geworden, dass es für die Geouteten um ihre Existenz als Mensch geht, um ihre Anerkennung als gleichwertige Mitglieder in ihrer Kirche und in der Gesellschaft.

Frage: Sie haben also an Verständnis gewonnen?

Oertlin: Irgendwie bin ich auch wütend, dass es ein solches Coming Out überhaupt geben muss und es in der Kirche nicht normal ist, dass alle Menschen als von Gott gesegnet angesehen werden und dieselben Rechte haben. Das ist für mich überhaupt das größte Dilemma: dass ich in einer demokratischen Gesellschaft lebe und andererseits als Christ einer Kirche angehöre, die in Teilen undemokratisch und hierarchisch organisiert ist. Eine Kirche, die selbst für die Menschenwürde eintritt, aber die Menschenrechte ihrer Mitglieder und Angestellten nicht achtet. Warum hat die Kirchenleitung so wenig Vertrauen, dass der Geist Gottes auch in der Demokratie, der Partizipation und in einer pluralen Gesellschaft wirkt?

Frage: Wo ist am dringendsten eine Reform notwendig?

Möller: Die rechtliche Grundlage ist hier der wichtige Bereich. Umgang mit Menschen kann ich nicht verordnen, das sollte als Christ eine Selbstverständlichkeit sein.

Frage: War es nun nur ein Aufschrei oder besteht die Chance, jetzt aktiv die Kirche in diesem Bereich zu verändern?

Möller: Ich denke, dass es ein wichtiger Schritt zur Veränderung ist, das zeigen die Reaktionen vieler Verantwortungsträger.

Oertlin: Es ist ja nicht nur dieser Aufschrei, der aufrüttelt. Es gibt den Missbrauch, den Umgang mit Frauen in der Kirche oder mit wieder verheirateten Geschiedenen, um nur einige Punkte zu nennen. Vielleicht hilft die Summe der Schreie zu den verschiedenen Baustellen in der Kirche, dass sich etwas bewegt.

Näheres im Internet unter www.ebfr.de und www.outinchurch.de.