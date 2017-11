Kreis Lörrach Hoher Anspruch an die Qualität

Von Sarah Trinler

Das renommierte Lörracher Metzgereiunternehmen „Schwarzwald-Metzgerei Kalbacher“ tritt auch bei der dritten Auflage der Benefiz-Zirkusgala „Salto Sociale“ unserer Zeitung als verlässlicher Partner auf. Die Weihnachtsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ sei eine gute Sache für die Region und müsse unterstützt werden, sagt Geschäftsführer Dietmar Kalbacher.

Kreis Lörrach (sat). Als regional verwurzeltes Traditionsunternehmen – der Betrieb wurde 1937 von Eugen Kalbacher und seiner Frau Maria gegründet – habe man eine soziale Verantwortung, sagt Dietmar Kalbacher, der den Familienbetrieb seit 2011 in dritter Generation führt. Die Philosophie hat sich seit den Anfängen nicht geändert: Die Metzgerei sieht sich als Qualitätsunternehmen, das seine Produkte und Dienstleistungen in den Vordergrund stellt und nicht alles dem Preis unterordnet.

Schwarzwald-Metzgerei feiert 80-jähriges Bestehen

Firmenchef Dietmar Kalbacher hat schon als Kind bei seinem Großvater mitgeholfen und weiß, worauf es ankommt: Qualität. Das Fleisch, aus dem verschiedene Wurstspezialitäten in Eigenproduktion hergestellt werden, stammt ausschließlich aus deutscher Herkunft. Zudem wird das Fleisch stets nur frisch und nicht gefroren bezogen.

In diesem Jahr feiert das Unternehmen sein 80-jähriges Bestehen und kann auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken: In den 1960er Jahren übernahmen Eugen Kalbachers Söhne, Wolfgang und Siegfried, die Leitung der Schwarzwald-Metzgerei und errichteten 1977 den heutigen Produktionsstandort in Lörrach. Nach dem Ausscheiden von Siegfried Kalbacher Ende der 1990er Jahre übernahm Wolfgang Kalbacher zusammen mit seinen Kindern Dietmar und Carmen Kalbacher die Geschäftsführung.

Seit 2011 hat Dietmar Kalbacher die Geschäftsleitung inne und führt die Familientradition fort.

Neben dem Lörracher Produktionsstandort führen die Kalbachers drei Fachgeschäfte – zwei in Lörrach und eines in Weil am Rhein – sowie eine Tochtergesellschaft in Frankreich. In den Filialen erhalten die Kunden das gesamte Sortiment, zu dem Schwarzwälder Spezialitäten wie Schinken, Speck und Landjäger zählen, aber auch alle Wochenangebote sowie die täglich wechselnden Mittagsgerichte.

Auszeichnung mit dem „Preis der Besten“ der DLG

Im Jahre 2010 kam dem Unternehmen eine besondere Ehre zuteil: Die Schwarzwald-Metzgerei Kalbacher wurde vom Testzentrum Lebensmittel der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) mit dem „Preis der Besten“ in Gold ausgezeichnet. Dieser Preis wird nur an Unternehmen vergeben, die alljährlich Spitzenleistungen bei der Internationalen DLG-Qualitätsprüfung für Wurst und Schinken erreicht haben.

