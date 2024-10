Kreis Lörrach: Hospiz-Ausbau geht an den Start

Dringender Bedarf an weiterein Plätzen

Neue Plätze notwendig

Der Bedarf an weiteren Plätzen sei dringend, sagt Einrichtungsleiterin Graziella Scholer mit Blick auf die lange Warteliste. Zunächst wurde ein neues Hospiz in Tallage ins Auge gefasst – auf dem Areal der einstigen Filialkirche „Heilige Familie“ an der Käppelestraße, die in den Jahren 1965 bis 1967 errichtet und 2016 profaniert wurde. Schließlich dachte man an einen Neubau neben dem benachbarten Seniorenzentrum St. Fridolin auf dem Stettener Buck. Die Überlegung scheiterte jedoch an behördlichen Einwänden gegen den Bauplatz am Waldrand. Die endgültige Lösung sieht den Ausbau samt Erweiterung der bestehenden Einrichtung am Joseph-Rupp-Weg 7 vor.

Graziella Scholer: „Viele möchten zu Hause sterben“

Für das Dachgeschoss sind ein Raum der Stille und ein Sitzungsraum vorgesehen. Der Aufzug soll bis oben durchgezogen werden. Im Untergeschoss gibt es neben neuen Büros eine Tagesgruppe mit acht bis zehn Plätzen für palliativ erkrankte Menschen, wobei Sterbenskranke tagsüber betreut werden, aber weiterhin zu Hause leben können.

Zu Hause sterben

„Viele möchten zu Hause sterben, und das ist heutzutage auch möglich“, sagt Scholer und verweist auf die enge Zusammenarbeit mit dem Palliativnetz Lörrach. Das für die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV) zuständige Netz betreut ambulant und auch weiterhin im Hospiz. „Unser Ziel sind fließende Übergänge“, unterstreicht die Leiterin.