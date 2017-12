Kreis Lörrach Ideen zum Klimaschutz gefragt

Kreis Lörrach. Im Rahmen des geplanten Klimaschutzkonzeptes des Landkreises Lörrach finden im Januar und Februar sechs kreisweite Ideen-Workshops für Bürger statt, bei denen solche Fragen diskutiert werden.

In Efringen-Kirchen, Rheinfelden, Lörrach, Schopfheim, Weil am Rhein und Schönau im Schwarzwald kann die Bürgerschaft Anregungen, Erwartungen und Vorschläge zur Einsparung von Treibhausgasen, zur Energieeffizienz und zur Nutzung von erneuerbaren Energien einbringen. So könne sie später von speziell zugeschnittenen Ergebnissen profitieren, wie das Landratsamt Lörrach gestern mitteilte. Um auch bei Jugendlichen ein Bewusstsein zu schaffen und ihre besonderen Bedürfnisse zu berücksichtigen, wird es in Schopfheim einen separaten Workshop für die jüngere Generation geben.

Zusätzlich kann noch bis zum 8. Januar 2018 an der Klimaschutz-Umfrage unter www.loerrach-landkreis.de/umfrageklima teilgenommen werden. Die Antworten fließen in das Klimaschutzkonzept ein. Unter allen Teilnehmern werden eine Immobilien-Energieberatung sowie viermal ein Monatsticket für das gesamte Gebiet des Regio-Verkehrsverbunds Lörrach verlost.

„Mit dem Klimaschutzkonzept möchten wir einen Leitfaden für die Umsetzung von emissionssenkenden und –vermeidenden Projekten erstellen. Damit soll das Leben im Landkreis klimafreundlicher gestaltet werden. Um dieses Vorhaben erfolgreich umsetzen zu können, bitten wir die Bevölkerung um die aktive Teilnahme an den Ideen-Workshops. Schließlich geht Klimaschutz uns alle an“, appelliert Georg Lutz, Fachbereichsleiter Umwelt, an die Bevölkerung.

Planungshilfe für das weitere Vorgehen

Das sogenannte „Integrierte Klimaschutzkonzept“ erarbeitet das Landratsamt gemeinsam mit der Energieagentur Landkreis Lörrach bis zum kommenden Sommer. Bis dahin sollen in mehreren interaktiven Veranstaltungen für Bürger, Institutionen, Verbände und Unternehmen Maßnahmen erarbeitet werden, um eine strategische Entscheidungsgrundlage und Planungshilfe für künftige Klimaschutzaktivitäten zu schaffen. Dabei sei das vorrangige Ziel, die Treibhausgase zu reduzieren und dafür messbare Ziele bis zum Jahr 2050 zu definieren.

Das Klimaschutzkonzept wird vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert. Ausführliche Informationen zum Klimaschutzkonzept gibt es unter www.loerrach-landkreis.de/klimaschutzkonzept. Fragen können per E-Mail an klimaschutzkonzept@loerrach-landkreis.de gerichtet werden.

Die sechs Ideen-Workshops zum Klimaschutzkonzept des Landkreises Lörrach finden statt am Dienstag, 16. Januar, in Efringen-Kirchen (Bürgersaal, Hauptstraße 26), am Dienstag, 23. Januar, in Rheinfelden (Rathaus, Sitzungssaal, Kirchplatz 2), am Montag, 29. Januar, im Landratsamt Lörrach, Großer Sitzungssaal, Palmstraße 3, am Dienstag, 30. Januar, in Schopfheim (Ratssaal, Hauptstraße 29-31), am Donnerstag, 1. Februar, im Rathaus in Weil am Rhein, Rathausplatz 1, und am Dienstag, 6. Februar, in Schönau im Schwarzwald (der Ort wird noch bekannt gegeben). Die Workshops beginnen jeweils um 19 Uhr und sollen etwa zwei Stunden dauern. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Details zum Ideen-Workshop für die Jugendlichen des Landkreises Lörrach werden in Kürze in der Rubrik „Veranstaltungen“ unter www.loerrach-landkreis.de/klimaschutzkonzept bekannt gegeben.