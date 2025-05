Kreis Lörrach: IG Velo trauert um Madlee Disch

„Das Gesprächsklima mit Kommunen hat sich verbessert: Ob im Rathaus Lörrach, bei der neuen OB in Weil am Rhein, in Rheinfelden oder im Wiesental, wo unsere Ortsgruppe mit allen Kommunen im Austausch ist. Besonders erfreulich: Hausen hat im vergangenen Jahr eine vorbildliche Fahrradstraße eröffnet – ein echtes Signal, danke!“, so Uhl.

Verkehrswende fehlt noch

Doch für eine Verkehrswende reiche dies noch nicht. Es fehlten Planungskapazitäten in den Behörden und Geldmittel sowie mitunter auch die Einsicht. „Der geplante Radschnellweg von Schopfheim bis Riehen kostet nur halb so viel wie der Anschluss der Dreiländerklinik an die Bundesstraße – oder genauso viel wie 600 Meter Autobahn bei Rheinfelden. Was ist uns wichtiger?“, finden die Fahrradaktivisten.

Ärgernis: Umleitungen

Ein anderes Thema, dem die IG Velo sich verstärkt widmen möchte, seien Umleitungen. Diese seien für Radfahrer häufig kaum beschildert oder führten Radfahrer zugunsten des Autoverkehrs über große Umwege mit vielen Höhenmetern. „Wir werden dieses Thema künftig noch intensiver beobachten und einfordern, dass Radfahrer nicht länger als Verkehrsteilnehmer zweiter Klasse behandelt werden.“