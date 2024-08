Kreis Lörrach: IHK sieht Lücke in der Stromversorgung

Versorgungslücke bleibt

„Die Stromstudie hat uns zwei wichtige Erkenntnisse gebracht. Zum einen, wie sich der Strombedarf voraussichtlich entwickelt und zum anderen, dass trotz der ambitionierten Pläne für den Ausbau der Erneuerbaren Energien eine Versorgungslücke bleibt. Das sind keine guten Nachrichten“, wird IHK-Präsident Thomas Conrady in der Mitteilung zitiert. Die Regionalauswertung zeige nun, dass auch in der Region Hochrhein-Bodensee, unter Berücksichtigung der Landesziele bis 2040, nicht genug Strom aus Erneuerbaren Energien lokal erzeugt würden, um den steigenden Strombedarf zu decken. Die Ausbauziele müssten deshalb noch einmal deutlich ausgeweitet werden. „Andernfalls werden wir auf Stromflüsse aus benachbarten Regionen, angrenzenden Bundesländern oder Nachbarstaaten wie Frankreich oder der Schweiz angewiesen sein“, so Conrady weiter.

Industriesektor hat höchsten Strombedarf

Dass der Strombedarf bis 2040 kontinuierlich steigen wird, sei kaum überraschend. Der generell starke Anstieg lasse sich durch die Elektrifizierung, insbesondere in den Bereichen Prozess- und Raumwärme sowie im Verkehrssektor erklären. Den größten Bedarf in der Region Hochrhein-Bodensee verzeichne aktuell der Industriesektor. Es würden große Energiemengen für die Fertigungsprozesse von Produkten benötigt. Die höchste Bedarfssteigerung bis 2040 weist dabei die Metallindustrie auf. Eine Besonderheit der Region im Vergleich zu Baden-Württemberg sei der hohe Anteil des Strombedarfs der „sonstigen chemischen Industrie“ am Gesamtstrombedarf der Industrie. Während die Branche in Baden-Württemberg 2040 einen durchschnittlichen Anteil von etwa sechs Prozent am Industriestrombedarf hat, liegt der prognostizierte Wert laut Mitteilung in der Region Hochrhein-Bodensee bei etwa 15 Prozent. „Die Unternehmer in der Region machen sich zu Recht große Sorgen um die Versorgungssicherheit, wird IHK-Hauptgeschäftsführerin Katrin Klodt-Bußmann in der Mitteilung zitiert. Ob beim Ausbau von Straßen und Schiene, beim Wasserstoff-Kernnetz oder digitaler Infrastruktur: Die Region erlebe immer wieder, dass man in Grenzregionen Versorgungsunsicherheiten eher in Kauf nimmt.