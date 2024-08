Kreis Lörrach: Illegale Müllberge wachsen im weiter

Grünabfall mühsam bergen und abtransportieren

Für ihn bestehe da ein Zusammenhang zwischen steigenden Müllgebühren und der Zunahme der illegalen Entsorgung. Was zudem immer wieder vorkomme, sei unverteiltes Prospektmaterial und Gratiszeitungen, die im Bündel in Büsche und Hecken geworfen werden. Zudem werde häufig Rasen- und Heckenschnitt die Uferböschungen an Bächen hinabgeworfen. „Diese Grünabfälle müssen durch uns mühselig geborgen und abtransportiert werden, weil bei Hochwasser die Gefahr besteht, dass dieses Schnittgut mitgespült wird und den Abfluss an Gewässerengstellen verstopft“, schreibt Zieringer in seiner Mitteilung.

In Rheinfelden besteht etwa die Hälfte des Inhalts öffentlicher Behälter aus privaten Küchenabfällen & Co., wie Matthias Huber, Leiter der Technischen Dienste, im April bei einem Pressegespräch erklärt hatte. Huber und Oberbürgermeister Klaus Eberhardt sehen die Ursache in steigenden Müllgebühren und darin, dass die Biotonne schlecht angenommen werde.

Teils hohe Bußgelder

Die illegale Müllentsorgung ist strafbar und kann, je nachdem was abgelegt wurde, mit Bußgeldern bis zu mehreren tausend Euro belegt werden. Das Ordnungsamt in Rheinfelden hat seit Januar 2022 für die illegale Müllentsorgung 40 Bußgelder verteilt.