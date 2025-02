Im Landkreis Lörrach ist die Abgabe ab sofort bei den Waffenbehörden zu folgenden Zeiten möglich: In Weil am Rhein montags von 14 bis 17 Uhr bei der Stadtverwaltung, Rathausplatz 1, in Lörrach dienstags von 8 bis 12 Uhr bei der Stadtverwaltung, Luisenstraße 16, und donnerstags von 14 bis 17 Uhr beim Landratsamt Lörrach im Haus 2, Palmstraße 3, sowie in Rheinfelden mittwochs von 9 bis 12 Uhr bei der Stadtverwaltung, Kirchplatz 2. Terminvereinbarungen sind jeweils nicht erforderlich. Es wird darum gebeten, das Messer in einem verschlossenen Behältnis zu transportieren, so dass es nicht zugriffsbereit ist.