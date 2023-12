Kreis Lörrach: Im Katastrophenfall richtig handeln

Weitere Krisenkonzepte

Die Umfrage wurde dabei bewusst so gestaltet, dass die gewonnenen Erkenntnisse nicht nur für das Szenario „Stromausfall“ genutzt werden können, sondern auch für weitere Krisenkonzepte nutzbar sind. Die Ergebnisse fließen laut Wülbeck in die Notfallplanung ein. „Vor dem Hintergrund der noch immer andauernden Energiekrise und der Unsicherheit bei den Gaslieferungen ist die Blackout-Gefahr für den Landkreis Lörrach weiterhin nicht grundsätzlich auszuschließen“, erklärte Landrätin im Rahmen der Umfrage. Die Wahrscheinlichkeit sei gering. „Aber sollte es zu einem längerfristigen Stromausfall kommen, wäre sehr schnell mit verketteten Kaskadeneffekten in allen Bereichen der kritischen Infrastrukturen zu rechnen.“ Auf ein sogenanntes Worst-Case-Szenario will sich die Verwaltung so gut es geht vorbereiten. Diese sei jedenfalls arbeitsfähig, lautete Wülbecks Botschaft.