Kreis Lörrach Im Winterwunderland

Pistenrausch

Schlangestehen am Lift nimmt man gelassen in Kauf. Neben der Freude über den Pistenrausch wird in der Liftschlange auch philosophiert, analysiert, kommentiert. Das reicht von „Skifahren wird immer mehr was Besonderes“ über „Kunstschnee ist knallhart“ bis zu „Endlich kein Maskenschei... mehr!“