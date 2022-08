Anzeige Immobilien sorgenfrei verkaufen

Außerdem sei der zeitliche Aufwand eines Immobilienverkaufs nicht zu unterschätzen und lasse sich oft kaum mit dem regulären Alltag verbinden, so der Fachmann weiter. Der Makler, der im Interesse des Verkäufers agiert, schütze vor persönlichen Enttäuschungen in Bezug auf die Auswahl der Käufer und bezogen auf den Verkaufserlös. Der Fachmann übernehme alle Aufgaben, die mit dem Verkauf in Zusammenhang stehen und sorge für eine rasche Abwicklung.

Der Bautrends der vergangenen Zeiten ging auch in Südbaden an Immobilien nicht spurlos vorbei. So entstanden in den 1940er Jahren Häuser und Wohnungen, die durch eine schlechte Bauqualität gekennzeichnet waren. In den 1970er Jahren hingegen kamen häufig heute als gesundheitsschädlich bekannte Baustoffe zum Einsatz. Umfassende Sanierungen und Renovierungen sind nötig, um diese Mängel zu beheben.

Wichtig ist in jedem Fall, die Immobilie vor dem Verkauf bewerten zu lassen. Damit bekommt man als Verkäufer einen Nachweis über den aktuellen Zustand und Wert und kann diesen gegenüber potenziellen Käufern kommunizieren.

Die wenigsten Immobilienbesitzer kennen sich ausreichend mit dem Immobilienrecht aus, um Stolperfallen sicher zu erkennen, weiß der Fachmann. Die Betreuung durch einen Makler sei immer dann anzuraten, wenn weder Zeit noch Fachkenntnisse in ausreichendem Maße vorhanden sind. Sämtliche Angelegenheiten rund um den Immobilienverkauf werden von ihm zuverlässig geregelt – und der Verkäufer darf sich am Ende über eine reibungslose Übertragung von Grundbesitz und Kaufpreis freuen.