Kreis Lörrach Impfstoff nach wie vor knapp

Nachdem die Mobilen Impfteams in den vergangenen Monaten hauptsächlich in stationären Einrichtungen im Landkreis geimpft haben, gibt es nun vermehrt Einsätze in sozialen Einrichtungen und Städten und Gemeinden. So wurden zunächst Erstimpfungen in Gemeinschaftseinrichtungen durchgeführt und in Abstimmung mit den Kommunen nun wie angekündigt lokale Sammelimpfungen ermöglicht.

In der vergangenen Woche wurden auf diese Weise 1442 Personen in den Gemeinden Binzen und Efringen-Kirchen sowie in Einrichtungen in Grenzach-Wyhlen, Lörrach und Rheinfelden geimpft.

Die Durchführung solcher Sammelimpfungen vor Ort ist nur mit entsprechender Infrastruktur, Planung und Personalausstattung möglich. Die Koordination erfolgt dabei stets in Absprache mit der jeweiligen Kommune und der Ärzteschaft. Aufgrund der gesammelten Erfahrung und Expertise gelingt es in Kooperation mit dem KIZ zunehmend mehr solche Termine zu organisieren und anzubieten.

Weitere Termine sind in den Städten und Gemeinden in Efringen-Kirchen, Grenzach-Wyhlen, Zell im Wiesental und Maulburg geplant.