Kreis Lörrach Imposant, mächtig, geheimnisvoll

Das Dreiländereck bietet ideale Voraussetzungen für die grenzüberschreitende Vermittlung des kulturellen Erbes, wie in der Mitteilung betont wird. Bis zum 15. Oktober des vergangenen Jahres regelte noch jedes der drei Länder die Aufwertung der Burgen in Eigenregie. Durch die transnationale Zusammenarbeit für das Projekt „Burgen am Oberrhein“ und die Beteiligung zahlreicher Partner aus Frankreich, Deutschland und der Schweiz sollen die Monumente einen neuen Aufschwung erleben.