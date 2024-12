Kreis Lörrach: In Baden-Württemberg verwenden nur noch 8,3 Prozent der Praxen Amalgam

Bei 0,8 Prozent der Patienten aus dem Landkreis Lörrach wurde vergangenes Jahr ein Seitenzahn mit Amalgam gefüllt. Das geht aus einer Auswertung für den Barmer-Zahnreport hervor. „Ab dem 1. Januar darf Amalgam in der Europäischen Union nicht mehr für Zahnfüllungen verwendet werden. Wissenschaftler hatten gefordert, Amalgam im Einzelfall weiterhin nutzen zu dürfen, weil auch alternative Füllstoffe Nachteile hätten. Unsere Auswertung zeigt aber, dass Amalgam in der Praxis schon jetzt kaum noch eine Rolle spielt“, sagt Falk Nitsche, Regionalgeschäftsführer der Barmer in Lörrach.