Kreis Lörrach: In den Arbeitsmarkt integrieren

Einen Überblick über die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften und die Kosten der Unterkunft gab Matthias Braun (Leistung). Bei der Bezahlung der Unterkunftskosten im Kreis Lörrach hat das Jobcenter kein schlüssiges Konzept. Die Behörde hält sich aber an die Wohngeldtabelle. Es bezahlt die Brutto-Kaltmiete einschließlich eines Zuschlags von zehn Prozent. In Lörrach, Weil am Rhein, Grenzach-Wyhlen und Steinen sind das rund 618 Euro für einen Einpersonenhaushalt. In der Mietstufe zwei (Rheinfelden) beläuft sich die Kostenübernahme auf 562 Euro, in den übrigen Gemeinden im Landkreis sind es rund 500 Euro. So hat das Jobcenter seit Januar 2024 mehr als 3,3 Millionen monatlich für das Wohnen und die Sozialversicherungsbeiträge ausgegeben.

Kosten reduzieren

Bezieher hätten eine Karenzzeit von einem Jahr, danach erfolge eine Reduzierung auf die angemessenen Kosten. „Die Betroffenen sind dann angehalten, sich eine günstigere Wohnung zu suchen“, sagte Braun.

Das hat zur Folge, dass der Wohnungsmarkt verstärkt in Anspruch genommen wird. Insgesamt 1705 Bedarfsgemeinschaften von 5978 wohnen unangemessen. „Die nehmen wir im Rahmen von Einzelfallprüfungen besonders in den Fokus, um die Kosten zu reduzieren.“ Während einer Person 45 Quadratmeter zustehen, sind für zwei Personen 60 Quadratmeter vorgesehen. Das Thema Leistungsmissbrauch sprach die AfD-Fraktion im Kreistag an: „Wir sind weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft“, so Braun. Man schaue aber genau hin, sollten Hinweise von Leistungsmissbrauch bei den Ermittlungsbehörden eingehen. Moniert wurde auch, dass manche Bezieher bewusst gerade nur so viel arbeiteten, ohne ihren Leistungsanspruch zu verlieren. Derweil bekräftigte Landrätin Marion Dammann die Forderung des Landkreistags, Ukraine-Flüchtlingen kein Bürgergeld zu gewähren sondern zukünftig wie Asylbewerber zu behandeln. Darüber hinaus merkte sie an, dass der Sozialstaat auf Notlagen ausgerichtet sei und nicht für den Fall, dass Armutsflüchtlinge nach Deutschland kommen.