Kreis Lörrach: In den Pflegeheimen fehlen Fachkräfte

Leiharbeit wirkt sich aus

Der Mangel an Pflegekräften musste durch Leiharbeitskräfte kompensiert werden. Dieser Umstand schlage sich auch in der ungünstigen wirtschaftlichen Entwicklung des Pflegeheims in Weil am Rhein nieder. Insgesamt habe der Dezentralisierungsprozess des Markus-Pflüger-Heims mit der Schaffung der Markus-Pflüger-Zentren zu einer Erhöhung der Fixkosten geführt, die bislang nicht durch entsprechende höhere Erträge gedeckt werden konnte.

Im Vorjahr hatte der Eigenbetrieb Heime noch ein Plus von knapp 500 000 Euro erwirtschaften können. Durchschnittlich waren die Markus-Pflüger-Zentren im Jahr 2023 zu 82,7 Prozent ausgelastet (2021: 92,9 Prozent; 2022: 80,7 Prozent). Nahezu Vollauslastung gibt es hingegen im Pflegeheim Markgräflerland in Weil am Rhein: Hier lag die Auslastungszahl im Jahr 2023 bei 98 Prozent (2021: 94,6 Prozent; 2022: 97,6 Prozent).