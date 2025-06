Kreis Lörrach: In Lörrach festgenommen

Tatort des Einbruchs war der Swisscom-Shop an der Hauptstraße in Frick, wo am Donnerstag um 1.30 Uhr der Alarm ausgelöst wurde. Mehrere Streifen der Kantonspolizei Aargau rückten sofort aus, teilen die Polizeibehörden in Deutschland und der Schweiz mit. Beim Anblick der Polizei stiegen drei Männer in ein Auto und ergriffen die Flucht. Gefolgt von einer zivilen Streife flüchtete der BMW in Richtung Stein und überquerte bei Bad Säckingen die Grenze.

Die Aargauer Streife behielt den Anschluss, worauf die Unbekannten mit hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn A98 zu entkommen versuchten. Bei Lörrach verließ der Fluchtwagen die Autobahn und fuhr in die Stadt, wie die Polizei mitteilte. Inzwischen verständigt, waren nun auch deutsche Polizeistreifen an der Fahndung beteiligt.