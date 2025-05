Kreis Lörrach: Industrie soll für Wärme in Wohnungen sorgen

Hohe Temperaturen

„In den Produktionsprozessen bei Evonik und anderen industriellen Produzenten wird ein wesentlicher Teil der Energie auf einem hohen Temperaturniveau – mitunter Exergie genannt – zum Beispiel in Form von Heißdampf benötigt“, erläutert Rumpel. Am Ende der Prozesse fällt Abwärme an, die unterhalb bestimmter Temperaturen für Industrieprozesse heute nicht mehr wirtschaftlich genutzt werden kann, jedoch im Wärmeverbund zum Beispiel sehr gut für Gebäudeheizung und Warmwasserbereitung weiter genutzt werden könnte, heißt es weiter.

Umgekehrt könnte Evonik perspektivisch in der Region vorhandene Primärenergien beziehen, zum Beispiel in Form von Biomassen, die sich sektorengekoppelt im Verbund mit der Region am effizientesten nutzen ließen.

Bei Evonik jedenfalls geht man davon aus, dass eine intensive Kooperation bevorsteht: „Wir wollen den Standort Rheinfelden mit seinen rund 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern langfristig sichern. Dazu benötigen wir Planungssicherheit, nicht zuletzt beim Thema Energie“, ist Falkenberg sicher.