Kreis Lörrach Informationen für Grenzgänger

In Deutschland würde der Abgabensatz zwischen 31 und 40 Prozent im Durchschnitt liegen, so dass zusätzlich zu dem höheren Bruttolohn im Vergleich auch noch ein deutlich höherer Anteil des Nettoeinkommens zur Verfügung steht. Zu bedenken ist jedoch, dass die Lebenshaltungskosten in der Schweiz um etwa 35 bis 45 Prozent über denen in Deutschland liegen, was für in Deutschland wohnende Grenzgänger jedoch nur eine untergeordnete Rolle spielt.

Wie in Deutschland gibt es auch in der Schweiz regionale Unterschiede in Bezug auf die Gehaltshöhe. Als Städte mit dem höchsten Einkommensniveau werden häufig Zürich, Genf oder auch Basel genannt. In diesen Regionen liegt das Einkommensniveau auch innerhalb der Schweiz auf einem überdurchschnittlichen Niveau.

Die höchsten Einzelgehälter liegen indes einer Studie zufolge in den Bereichen Energie, Wasser, Ver-/Entsorgung und Recycling mit 19 000 Schweizer Franken im Monat. In der Versicherungsbranche wird mit bis zu 18 000 Franken pro Monat ebenso ein sehr hohes Gehalt gezahlt. Der Grenzgängerdienst, Industriestraße 2 in Lörrach, ist unter Tel. 07621/9355882 und per E-Mail an nfo@grenzgaengerienst.de zu erreichen. Näheres unter www.grenzgaengerdienst.de.