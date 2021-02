Kreis Lörrach Infrastruktur nach vorne bringen

Mit Blick auf den Landkreis will Frey einen attraktiven klimafreundlichen öffentlichen Nahverkehr fördern und mehr Menschen dazu bewegen, das Auto stehen zu lassen. Konkret will er mit den Menschen vor Ort die Reaktivierung von Kander- und Wehratalbahn angehen. Dies ermögliche eine CO2-Minderung und Teilhabegerechtigkeit vor allem für Menschen im ländlichen Raum. Auf der Agenda steht zudem Chancengleichheit durch gute Bildung für ein selbstbestimmtes Leben –­lebenslang: von der Kita, bis zum Beruf und darüber hinaus. Weiter ist das grenzüberschreitende Zusammenwachsen in der Region ein Thema.

Christof Nitz (CDU) legt den Fokus auf die Kernthemen Arbeit, Wirtschaft, Bildung und Digitalisierung, Umwelt und Mobilität sowie Gesundheit, innere Sicherheit sowie Leben und Wohnen in unserer Region. Diese würden sich auch nach Corona nicht wesentlich verändern.

Große Herausforderungen in unserem Landkreis seien ausgewogene Lebenshaltungskosten, das Schul- und Ausbildungsangebot und die Verbindung der Räume mit dem ÖPNV, erklärt Nitz, der seinem grünen Mitbewerber das Direktmandat am 14. März streitig machen will.

Der Südschwarzwald sei durch viele kleine Streusiedlungen geprägt, die aber gleichzeitig als Naherholungsgebiete des urbanen Raums fungierten. „Diese sind aber auch kostenintensiv“, verweist der Christdemokrat auf Wasser-, Abwasserkosten und den Winterdienst. „Hier gilt es, in Stuttgart ein Paket zu schnüren, welches unabhängig von EU-Richtlinien speziell auf diese landkreistypischen Strukturen hin angepasst wird.“

Ärztliche Versorgung in der Fläche sicherstellen

Ein besonderes Augenmerk will Nitz auf die regenerative Energiegewinnung legen, die durch vereinfachte Genehmigungsverfahren realisiert werden soll. Und: Vor dem Hintergrund der Entstehung des Zentralklinikums im Lörracher Entenbad will sich Schopfheims ehemaliger Bürgermeister für einen flächendeckend guten Versorgungsgrad mit Ärzten und Fachmedizinern stark machen.

Außerdem müsse die Digitalisierung die Menschen und jede Schule schneller erreichen. Die vom Land für das Jahr 2021 versprochenen 100 Millionen Euro reichten aus Sicht des CDU-Politikers nicht aus. Er fordert für die nächsten Jahre 1,5 Milliarden Euro.

Jonas Hoffmann (SPD) stellt sein Motto „Mehr Empathie wagen“ als Anspielung auf das Willy-Brand-Zitat „Mehr Demokratie wagen“ über seine Themen, die er in drei Schwerpunkte aufteilt: Unter dem Schlagwort Digitales Leben fordert der Sozialdemokrat eine Teilhabe für alle Menschen. Voraussetzung seien Glasfaser und schneller Mobilfunk im gesamten Land. Weitere Aspekte sieht er in sozialer Sicherheit auch für Startups und Selbstständige sowie die Gründung einer Landesinfrastrukturgesellschaft für den digitalen Ausbau in Baden-Württemberg.

Weiter hat Hoffmann die Chancen der Kinder im Blick: So spricht er sich für einen Bildungserfolg unabhängig vom sozialen Stand aus, für kostenfreie Bildung von Kita bis Master, die sichere Finanzierung der Schulsozialarbeit sowie der Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung.

Ein dritter Schwerpunkt dreht sich um sozial-ökologische Werte: Die Pandemiekosten dürften nicht auf Klein- und Mittelverdiener abgewälzt werden, weiter will er klima- und sozialfreundliche Mobilität fördern. Dazu gehört der 15-Minuten-Takt im Wiesental und die Realisierung der Kandertal-S-Bahn. Außerdem stehen für den Sozialdemokraten Gemeinwohl, Verantwortung und Solidarität vor Profit.

Für Felix Düster, der für die FDP ins Rennen geht, sind Digitalisierung, Bildung und Entbürokratisierung wichtige Themenfelder. 5G-Ausbau und Glasfaser in jedes Haus, mehr Gestaltungsspielraum in Schulen und Lernmittelfreiheit führt er auf Anfrage unserer Zeitung an. „Schulleitungen müssen auch ohne komplizierte Anträge Gelder abrufen können, um die Digitalisierung voranbringen zu können“, stellt der Liberale fest. Es brauche Lernmittelfreiheit, damit der Bildungsstand nicht über den Verdienst der Eltern definiert werde. Und mit Blick auf den Tourismus müsse die Region gerade in der jetzigen Zeit attraktiver gestaltet werden, macht der Hotelier deutlich. Deutschland werde dieses und nächstes Jahr als Urlaubsziel sehr attraktiv bleiben. „Wir befinden uns im Südschwarzwald – die Toskana Deutschlands. Diese Chance müssen wir nutzen“, meint Düster.

Politik erschwert den Alltag der Menschen

Zudem spricht er sich für einen Bürokratieabbau aus: „Ich finde, dass wir eine Politik betreiben, in der immer mehr verboten wird. Den Menschen wird der private und berufliche Alltag erschwert und die Freiheit eingeschränkt“, moniert Düster, der seit gut einem Jahr FDP-Mitglied ist. Weiter fordert der Liberale einen Öffnungsfahrplan aus dem Lockdown, damit Unternehmer wieder eine Perspektive erhielten.

Die dezentrale medizinische Versorgung liegt auch Jörg-Uwe Sanio (Die Linke) am Herzen. Für die Beibehaltung der Notfall-Erstversorgung fordert Sanio den Erhalt der bestehenden Kliniken in Rheinfelden und Schopfheim. Auf der Linken-Agenda stehen neben dem Klimaschutz auch ein „Gegensteuern zum Mietenwahnsinn“. Die freie Wohnwirtschaft habe es in zehn Jahren geschafft, dass die Mieten um 360 Prozent zu fast gleichbleibenden Löhnen stiegen. „Jetzt müssen wir selber ran“, fordert Sanio ein Gegensteuern der Politik. „Wohnen muss wieder für die breite Masse erschwinglich sein.“

Darüber hinaus fordert der Linke die Baulandaktivierung der von Spekulanten zurückgehaltenen Grundstücke in den vier Oberzentren Lörrach, Weil am Rhein, Rheinfelden sowie Schopfheim.

In Sachen Verkehr sieht Sanio ebenfalls Handlungsbedarf: Ziel ist ein steuerfinanzierter fahrscheinloser ÖPNV, außerdem steht auf seiner Agenda der Aus- und Umbau der Wiesentalstrecke und der Hochrheinbahn zu zweigleisig vollelektrifizierten Verkehrswegen und die Wiederinbetriebnahme der Kandertalbahn.

Ausgebaut werden sollen auch die Kreisstraßen K 6334, K 6336 und die Landstraße 139 für mehr Verkehrssicherheit mit Umsetzung des Umweltschutzes samt Entsiegelung nicht mehr benötigter Flächen.

Dubravko Mandic (AfD) nimmt ebenfalls die Verkehrssituation im Landkreis in den Blick und unterstützt den zweigleisigen Ausbau der Wiesentalbahn. Zudem sieht er dringenden Ausbaubedarf im Mobilfunkbereich. Dabei soll 4G der 5G-Technik aufgrund mangels hinreichender Forschung unbedingt vorgezogen werden.

Laut Mandic steht die Gesundheitsversorgung durch den Bau des Zentralklinikums und die Schließung der alten Standorte vor großen Herausforderungen. „Bei der Einrichtung von Gesundheitszentren muss darauf geachtet werden, dass die Versorgung in der Fläche gewährleistet ist.

Zudem müsse die Sicherheit im Landkreis verbessert werden. Nicht nur durch die Grenznähe bestehe eine zu hohe Kriminalitätsrate. „Ich erwarte von jedem Lokalpolitiker, dass er seinen Einfluss in Stuttgart geltend macht, um für Recht und Ordnung zu sorgen –­ vor allem auch gegen den Widerstand von Gutmenschen.“ Zudem ist er dafür, Familien steuerlich zu entlasten. Weiter will er sich für das dreigliedrige Schulsystem stark machen.