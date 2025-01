Kreis Lörrach: Invasive Ameise vermehrt sich rasant

Schwieriger Kampf

Dennoch ist der Kampf gegen Tapinoma magnum nicht nur wegen der explosionsartigen Ausbreitung schwierig, sondern auch, weil sie wie die heimische Ameise aussieht. Bekannt ist die invasive Art vor allem aus dem Mittelmeerraum, kann seit mehreren Jahren aber auch in verschiedenen Orten in Baden-Württemberg dokumentiert werden: in Lörrach und Fischingen bei Kandern, Karlsruhe und Heidelberg. Bereits vor einigen Jahren ist die invasive Art in die Schweiz eingedrungen, mit dem Pflanzenhandel oder auch als blinde Passagiere im Reisegepäck, wie der Kanton Basel-Stadt auf seiner Webseite mitteilt. Die Ameise siedelt sich gern in der Nähe von Häusern an und sucht dort Futter und Nistplätze. In der Landwirtschaft verursacht Tapinoma magnum Schäden an Nutzpflanzen. Im Innenraum beschädigt sie unter anderem elektrische Geräte. Der Kanton Basel-Stadt gibt Tipps, was Bürger tun können, um einen Befall zu vermeiden: Neu gekaufte Topf- und Gartenpflanzen auf Ameisen absuchen. Befallene Pflanzen sollten mit Wurzelballen und Erde dick abgepackt entsorgt werden. Invasive Ameisenarten können Basler Bürger unter nebiota@bs.ch melden.

Noch keine Maßnahmen im Landkreis Lörrach

In den Städten des Landkreises Lörrach gibt es noch keine Maßnahmen, um die Ausbreitung einzudämmen. „In Lörrach sind bisher sehr wenige Meldungen über vereinzelte Sichtungen der invasiven Ameisenart eingegangen, bei denen aber keine erkennbaren Schäden vorlagen“, teilt Alexander Fessler, Sprecher der Stadt, auf Anfrage unserer Zeitung mit. Auch seien bei Routinekontrollen im Stadtgebiet bisher keine Kolonien entdeckt worden. Die Verwaltung werde aber weiterhin das Stadtgebiet auf mögliche Ansiedlungen prüfen.