Kreis Lörrach Inzidenz springt von 3,9 auf 10

Zuletzt war in Politik und auf epidemiologischer Fachebene darüber diskutiert worden, wie aussagekräftig die Inzidenzzahlen in der aktuellen Phase der Pandemie noch sind. Da ein erheblicher Teil der Bevölkerung und insbesondere die Risikogruppen mittlerweile geimpft sind, dürfte eine Infektion wesentlich seltener zu schweren Krankheitsverläufen oder gar zum Tod führen, so das Argument.

Damit entfiele auch der enge Zusammenhang zwischen einer hohen Zahl an Neuinfektionen und einer drohenden Überlastung des Gesundheitssystems, der stets als wichtiges Argument für die Corona-Maßnahmen angeführt wurde.

Erneute Verschärfungen drohen

Auf das aktuelle Verordnungswesen allerdings hat sich diese Diskussion noch nicht ausgewirkt: Weiterhin ist allein die Inzidenz ausschlaggebend dafür, wie scharf die Einschränkungen und Maßnahmen sind. Demnach drohen auch im Landkreis Lörrach erneute Verschärfungen: Derzeit gilt die Inzidenzstufe 1. Sollte die 7-Tages-Inzidenz an fünf Tagen in Folge wieder höher als 10,0 liegen, treten laut aktueller Corona-Verordnung des Landes erneut die Beschränkungen der Inzidenzstufe 2 in Kraft.

Maßgeblich sind dafür die Meldungen des Landesgesundheitsamts, die in der Regel abends unter https://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/de/fachinformationen/infodienste-newsletter/infektnews/seiten/lagebericht-covid-19/ veröffentlicht werden. Diese Zahlen können gegebenenfalls geringfügig von den Inzidenzwerten des lokalen Gesundheitsamts abweichen.

Einen Überblick über die Inzidenzstufen gibt es hier: https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210625_Auf_einen_Blick_DE.pdf.

27 Aktive Fälle

Die Zahl der aktiven Fälle liegt jetzt bei 27. Weiterhin befinden sich drei Personen aus dem Landkreis mit Covid-19-Infektion in Krankenhäusern innerhalb und außerhalb des Landkreises, einer davon auf der Intensivstation. Alle aktuellen Zahlen gibt es in unserem Dashboard unter www.loerrach-landkreis.de/corona/dashboard.

Die Zahl der aktiven Fälle im Landkreis liegt jetzt bei 27. Drei Personen aus dem Landkreis befinden sich mit Covid-19-Infektion weiterhin in Krankenhäusern innerhalb und außerhalb des Landkreisen, einer davo auf der Intensivstation.

Alle aktuellen Zahlen gibt es im Dashboard des Landkreises unter www.loerrach-landkreis.de/corona/dashboard.