Bei der Hauptversammlung der Kreisvereinigung Badische Jäger in der Altrheinhalle in Märkt berichtete Kreisjägermeister Alex Rose mit derzeit 921 Erstmitgliedern den bislang höchsten Mitgliederstand, heißt es in einer Mitteilung. Weiter berichtete er aus der neu gegründeten Interessengemeinschaft Auerwild am Feldberg und aus der Gamshegegemeinschaft Scharfenstein/ Belchen-Blauen.