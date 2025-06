Kreis Lörrach: Jäger orten versteckte Kitze aus der Luft

Beide Seiten haben einen Nutzen davon

Denn neben der Jagd gehört auch die Hege zu den Aufgaben der Jäger. Einer der Vorwürfe, den Krauss und ihre Kameraden häufig hören: Man rette die Kitze, um sie später zu schießen, wäre ein Widerspruch. „Es gibt ausreichend Rehe in unseren Wäldern. Aber das Tierschutzgesetz verlangt, dass kein Lebewesen unnötig leiden oder sterben darf“, betont Krauss. Die Hochgeschwindigkeitmaschinen töten die Tiere nicht immer direkt. Häufig käme es vor, dass zunächst Verstümmelungen eintreten. Ein gut gezielter Schuss bei der Jagd verhindert großes Leid. Doch auch die Landwirte haben einen Vorteil: Wird das tote Tier nicht erkannt, ist das Heu unbrauchbar und kann im schlimmsten Fall als Futter andere Tiere erkranken lassen. Auch an diesem Morgen ist die Drohnenpilotin erfolgreich. Trotz der 60 Metern Flughöhe ist der weiß leuchtende Körper auf dem Display gut zu erkennen. Die rund 39 Grad Celsius fallen im Vergleich zu den sieben Grad Außentemperatur gut auf. Per Funk werden die Helfer des Bodenteams zum Liegeplatz navigiert. Während die Muttertiere (Ricken) dank ihres Fluchtreflexes rechtzeitig entkommen können, verharren die Katzen großen Kitze in den ersten vier Lebenswochen meist an der Stelle und ducken sich bei Gefahr.

Mit Einweghandschuhen und frischem Gras wird das etwa eine Woche alte Kitz behutsam in eine Transportbox gehoben. Die Menschen sollen so weng fremden Geruch wie möglich übertragen. Während der Kreiselmäher nach dem Startsignal der Kitzretter zum Einsatz kommt, wird parallel ein sicherer Ablageplatz in der Nähe gesucht. Beschattet und mit einem kleinen Sichtschutz, um Fressfressfeinden es nicht zu leicht zu machen.

Keine zusätzlichen Kosten für die Landwirte

Das Einzige, was die Landwirte zusätzlich machen müssen, ist die Bereitstellung der Helfer am Boden sowie der Geo-Daten des Feldes. Denn die Flugroute wird vorab am Computer geplant und kann dann im Folgejahr wiederverwendet werden. Außerdem wird der betroffene Jagdpächter informiert. Denn jegliches Nachstellen von Wildtieren, auch nur das kurzzeitige Umsetzen, wäre sonst Wilderei. Von April bis Juli ist die Gruppe der Badischen Jäger Lörrach, die mit dem Verein Rehkitzrettung Südbaden eng zusammenarbeitet, ehrenamtlich tätig. „Wir verlangen für die Anfahrt und Unterstützung nichts. Unsere Dienstleistung hilft beiden Seiten“, betonen die beiden Pilotinnen.