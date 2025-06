Kreis Lörrach: Jan Olaf übergibt Vorsitzenden-Posten an Katarzyna Zukowska-Gagelmann

Außerdem wurde der Zweck des Vereins um die Gruppe der Alumni erweitert, was sich künftig auch in der Firmierung wiederfindet. Professor Jan Olaf habe über viele Jahre hinweg mit großem Engagement die Arbeit des Freundeskreises geprägt und die enge Verbindung zwischen der Hochschule und ihren Fördernden maßgeblich gestärkt, heißt es in der Mitteilung weiter. Dies gelte insbesondere die Internationalisierung.

Prorektor Johannes Kern übernahm die Verabschiedung in Vertretung für Rektor Gerhard Jäger, der sich eigens per Video zuschaltete. Olaf blickte mit Dankbarkeit auf seine Amtszeit zurück: „Acht Jahre als Vorsitzender waren eine abwechslungsreiche und wertvolle Erfahrung für mich.“ Er freue sich, dass mit Katarzyna Zukowska-Gagelmann eine engagierte Fortsetzung der Arbeit sichergestellt sei.