Kreis Lörrach Johannes Kern ist Prorektor der DHBW

Kern, der seit einem Jahr an der DHBW Lörrach lehrt, bringt mannigfaltige Erfahrung in internationaler Zusammenarbeit und eine ausgeprägte interkulturelle Kompetenz mit. Er hat lange in Asien gelebt und dort unterschiedliche Positionen in Unternehmen und an Hochschulen bekleidet und mehrere Masterabschlüsse an europäischen Hochschulen erworben. Digitale Transformation und interkulturelle Kompetenz als Schlüsselqualifikation sind ihm Herzensangelegenheiten, wie es in einer Mitteilung heißt. „Ich bin zwar erst seit einem Jahr an der DHBW, aber ich arbeite schon seit zehn Jahren im Bereich Hochschulbildung und an der Integration von Theorie und Praxis“, sagt Kern. Nach den Schwerpunkten seiner künftigen Tätigkeit befragt, nennt er die drei Punkte: „Mehrwert für unsere Dualen Partner schaffen, Studierende bestmöglich ausbilden und so effizient wie möglich sein.“