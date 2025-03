Kreis Lörrach: Jonas Hoffmann will weitermachen

„Wir sehen das als Teambewerbung“

Auf seinem Weg unterstützen will ihn die 56-jährige Martina Hinrichs als Zweitkandidatin. „Wir sehen das als Teambewerbung und wollen auch den Wahlkampf als solches angehen“, sind sich Hoffmann und Hinrichs einig. Sie will aber auch die Dinge einbringen, die ihr am Herzen liegen, wie der ländliche Raum. Ihr Ziel ist es, in Stadt und Land gleichwertige Lebensräume zu schaffen, wobei die Mobilität eine zentrale Rolle spiele. Zudem will sie Unternehmen in ihren traditionellen Strukturen stärken, aber auch bei den Plänen für die Zukunft. Hinrichs ist in Niedersachsen aufgewachsen und hat dort ihr Verwaltungsstudium abgeschlossen. Nach Stationen in Bayern und den USA lebt sie seit 2002 mit ihrem Mann in einem Schopfheimer Ortsteil und hat zwei erwachsene Töchter und zwei Enkel.

Fürs Dorf entschieden

Als Familie hätten sie sich bewusst für einen dörflich geprägten Wohnort entschieden. „Hier erleben wir Bürgerengagement, starke Netzwerke und Nachbarschaftshilfe“.

Info: Die Bewerber für die Erst- und Zweitkandidatur im Landtag stellen sich am Samstag, 29. März, 14 Uhr, der Delegiertenversammlung.