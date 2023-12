Kreis Lörrach: Josha Frey hört auf

Der Abgeordnete betont in einem Schreiben an Landtagspräsidentin Muhterem Aras, dass es ihm immer eine Ehre und Freude gewesen sei, dem Land und seinem Wahlkreis Lörrach zu dienen. Er wolle nun wieder einerseits mehr vor Ort im Landkreis Lörrach sein und sich andererseits mehr um seine pflegebedürftigen Eltern in seiner Heimatgemeinde in Nordbaden kümmern.

„Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die regionalen Klimaanpassungsmaßnahmen auf der lokalen Ebene und auch der Schutz der Demokratie bleiben für mich dabei ein Herzensanliegen“, betont Frey. Er freue sich sehr, dass er mit seiner Ersatzkandidatin, Sarah Hagmann, eine junge, kluge und begabte Nachfolgerin für dieses Mandat hat, die durch ihre Tätigkeit im Landes- und Kreisvorstand der Grünen und ihren Ausbildungen eine gute Grundlage für diese Aufgabe mitbringt.